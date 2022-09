Népszavazás lesz – Putyin pedig minden rendelkezésére álló eszközt fel fog használni

Oroszország elpusztítására szövetkezik a Nyugat – jelentette ki szerdai televíziós beszédében Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök egyúttal támogatásáról biztosította az orosz csapatok által ellenőrzött ukrajnai területeken tartandó népszavazásokat. Az államfő szerdán elrendelte az orosz hadsereg részleges mozgósítását is, ami egyelőre a tartalékos katonákat érinti – közölte az M1 Híradó.

Részleges mozgósítást rendelt el Oroszországban Vlagyimir Putyin

Vlagyimir Putyin a nemzethez intézett szerdai televíziós beszédében azzal vádolta a Nyugatot, hogy Oroszország elpusztítására szövetkezik, és támogatásáról biztosította az orosz csapatok által ellenőrzött ukrajnai területeken tartandó népszavazásokat.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztonságos feltételeket biztosítsunk a népszavazások megtartásához, hogy az emberek kifejezhessék akaratukat. Támogatni fogjuk a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság, Zaporizzsja és Herszon régiók lakosainak döntését a jövőjükről

– hangsúlyozta az orosz elnök. Vlagyimir Putyin azt is bejelentette: szerdától a tartalékosokat érintő részleges mozgósítást rendelt el Oroszországban.

Kapcsolódó tartalom

Az orosz elnök kijelentette: területi épségének védelme érdekében minden rendelkezésére álló eszközt fel fog használni, és hangsúlyozta, hogy ez „ez nem blöff”.

Ukrajna szerint a mozgósítás arra utal, hogy a háború nem Moszkva tervei szerint alakul. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter viszont nem sokkal később azt közölte, hogy a részleges mozgósítás háromszázezer embert érint, az ország mobilizációs tartaléka azonban huszonötmillió ember.

Kedden sorra jelentették be a háború eleje óta orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai területek vezetői, hogy népszavazáson döntenek arról, csatlakozzanak-e Oroszországhoz, így a tervek szerint Luhanszk és Donyeck régió mellett Herszon és Zaporizzsja megyékben is megtartják a referendumot most péntek és jövő kedd között.

Mindannyian nyolc hosszú éve várunk erre a népszavazásra az Oroszországhoz csatlakozásról. Ez volt a közös álmunk, és ez a közös jövőnk, és most megtörtént. Népszavazás lesz

– mondta a luhanszki régió oroszbarát vezetője. A megszállt területekről elmenekült ukránok viszont elutasítják a meghirdetett népszavazásokat.

Az emberek akaratát biztosan nem veszik figyelembe. Hamis azt mutatni, hogy a megszállt területek az Orosz Föderációhoz akarnak csatlakozni, ez teljes hazugság

– mondta egy férfi, aki áprilisban hagyta el az oroszok által megszállt Donyeck megyei otthonát. Azóta Zaporizzsjában várja, hogy hazatérhessen.

Kapcsolódó tartalom

Ha a népszavazási kezdeményezés sikerrel jár, akkor Ukrajna területének tizenöt százaléka Oroszországhoz kerülhet – ez nagyjából Magyarország vagy Portugália méretének felel meg. 2014-ben a Krímben is hasonló népszavazást tartottak a félsziget annektálása előtt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hajnali videóüzenetében úgy reagált: Ukrajna álláspontját nem változtatja meg semmilyen bejelentés, megvédi területeit.

Több támogatást Ukrajna fegyveres erőinek, több támogatást a hírszerzésnek, a különleges műveleti erőknek, az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak, a Nemzeti Gárdának, a rendőrségnek, a határőrségnek – mindazoknak, akik helyreállítják területi integritásunkat

– hangsúlyozta az ukrán elnök, aki háláját fejezte ki azoknak az országoknak, amelyek elítélték a bejelentett népszavazásokat. Közöttük vannak az Egyesült Államok, Németország és Franciaország vezetői, akik mindannyian kijelentették, hogy soha nem ismerik el az ilyen – szerintük – látszatnépszavazások eredményét. A NATO szerint az orosz tervek a háború eszkalálódását jelenthetik.

Kiemelt kép: MTI/AP/Orosz elnöki sajtószolgálat