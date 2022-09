Mesterséges megtermékenyítéssel fogant óriáspandabocs született

Az An’an nevű anyaállat hétfőn adott életet egy nősténybocsnak a csinlingi óriáspandák kutató- és tenyésztőközpontjában. A születésekor 132,8 gramm súlyú bocs jó egészségnek örvend – közölte a központ szerdán.

Augusztusban Jongjong és Csincsin, a központ két pandája egy hím, valamint egy vegyes ikerpárnak adott életet.

132.8 grams! 🎉

Giant #panda An An gave birth to a female cub at the Qinling Giant Panda Research Center on the 19th after 111 days of pregnancy 🐼❤️

