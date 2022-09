Hollandiát is térdre kényszeríti az energiaválság, januártól jön az árplafon

Hollandiában is hatalmas gondokat okoz a szanckiós politika és a háború miatti folyamatos energiaár-emelkedés, az üvegházakban gazdálkodó kertészek kevesebb területet ültetnek be az idén, hogy spóroljanak a költségeiken. Az égbe szökő árak az egész társadalmat megviselik, a kormány ezért árplafont vezet be, de az csak januártól lép hatályba – számolt be az M1 Híradó.

Egyre nagyobb gondot okoz az energiaárak emelkedése Hollandiában Harminckét hektáron termelnek paprikát egy dél-hollandiai farmon, évente tizenegymillió kilogramm zöldséget termesztenek, amelynek nagy részét a német piacon értékesítik, az üvegházakat azonban télen fűteniük kell. A tulajdonos azt mondja, az energiaárak emelkedése miatt nehéz helyzetbe került és változtatnia kell a tervein. Amikor emelkednek az árak, és sokkal drágább lesz az energia, mint amit megszoktunk, akkor változtatnunk kell. Kevesebb területet fogunk beültetni télen. Körülbelül a jelenlegi ötven százalékát, a többit pedig parlagon hagyjuk – mondta Pieter Wijnen.



Hollandia a világ második legnagyobb mezőgazdasági exportőre az üvegházaknak köszönhetően. A nyolcmilliárd eurós iparág azonban most olyan válsággal néz szembe, amely miatt számos cég csődbe mehet. Hivatalos adatok szerint a mezőgazdasággal foglalkozó holland vállalkozók negyven százaléka már most pénzügyi nehézségekkel küzd. A holland pénzügyminiszter kedden bejelentette, hogy a kormány árplafont vezet be a gáz és a villany esetében, ugyanis a nyugat-európai országban egyre többen küszködnek az energiaszámlák kifizetésével. Az árplafon a gáz- és energiaárak átmeneti maximalizálását jelenti, hogy megfizethető legyen az energiaszámla. A szolgáltatók ezt fogják alkalmazni, így az emberek hamarosan profitálhatnak ebből – mondta Sigrid Kaag. A kormány és a szolgáltatók közötti megállapodás értelmében már novembertől csökkentik az árakat, de a teljes árplafon majd januártól lép életbe. Voltak, akik éltették, sokan viszont kifütyülték a holland királyi párt, amikor kedden hintójukkal keresztülhajtottak Hágán. Vilmos Sándor holland király a koronavírus-járvány kitörése óta először vett részt nyilvános eseményen. A költségvetés benyújtásának alkalmából tartott beszédében kiemelte: a háború és az Oroszország elleni nemzetközi szankciók következménye, hogy jelentősen megdrágult a gáz, az áram és az élelmiszer. Ez pedig – mint mondta – súlyosan érinti az embereket, a családokat és a vállalkozásokat. Fájdalmas, hogy Hollandiában egyre több embernek akad gondja a lakbér, az élelmiszer vagy éppen az energiaszámlák kifizetésével. A kormány hatalmas intézkedéscsomaggal áll elő, amely főként az alacsony és közepes jövedelműeknek jelent segítséget. Azonban még így sem lehet mindenki számára teljes mértékben kompenzálni az áremeléseket – mondta a holland király. Szakértők szerint a megugró árak azzal fenyegetnek, hogy Hollandia 17,7 milliós lakosságából egymilliót szegénységbe sodornak. A kiemelt kép illusztráció.