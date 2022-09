Energiapánik Németországban – októberben indul a tüntetéshullám

Rekordszinten nőttek a termelői árak Németországban – az adatokat ma közölte a német szövetségi statisztikai hivatal. A legnagyobb mértékben továbbra is az energiaárak nőttek: összességében 139 százalékkal. A földgáz ára 209, az áramé pedig 174 százalékkal nőtt egy év alatt. A drasztikusan megemelkedett rezsiköltésgeket a németek nem tudják kifizetni, ezért október elejére tüntetéseket szerveznek.

A gáz 209, a villany 174 százalékkal nőtt Németországban, az emberek tüntetnek

Kétségbeesett és dühös emberek panaszkodnak a német energiaszolgáltatóknak – írta meg a Reuters. Vannak, akik sírva telefonálnak, mert nem tudják fizetni a számláikat. A Reuters szerint a németek csaknem 40 százaléka fél attól, hogy télen nem vagy csak nagyon nehezen fogja tudni fizetni a gázt és az áramot.

A német szolgáltatók ugyanis a szankciók miatt megemelkedett költségeiket a fogyasztókra hárítják.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung számokat is közölt. Vannak, akiknek a gázszámlája az eddigi 154 euróról több mint 1106 euróra, vagyis 440 ezer forintra emelkedett havonta.

Kapcsolódó tartalom

Az emelkedés mértéke tartományonként változik és a szolgáltatóktól is függ.

De sokan úgy számolnak, hogy az árak a négyszeresükre is nőhetnek.

Egy Németországban élő nő, Mari Schmitz de Bruijn az M1-nek arról beszélt, hogy már most duplájára nőtt a gázszámlája: 160 eurót, vagyis átszámítva csaknem 65 ezer forintot fizet havonta, pedig még nem is indult be a fűtési szezon.

„Nagyon félünk. A szankciók nem Oroszországot érintik, hanem minket, németeket. Már nem megy tovább, olyan magas áram- és gázárakat kell fizetnünk, mérhetetlenül megdrágultak. A középosztály, a kisüzemek, a pékségek, a hentesek… Nekik fogalmuk sincs, miből fizessenek” – fogalmazott a nő.

Az elszabaduló energiaárak miatt október elejére Berlinben és több kisvárosban is tüntetéseket hirdettek. Már korábban is tartottak demonstrációkat, de az energiapánik miatt most újra utcára vonulnak.

Közben a Németországba irányuló orosz gázszállítás még mindig akadozik: augusztus végén karbantartásra hivatkozva a Gazprom leállította az Északi Áramlat 1 vezetéket, néhány nappal később pedig Moszkva közölte: a szállítás addig nem tud újraindulni, amíg érvényben vannak a nyugati szankciók.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Olaf Scholz kancellár (Fotó: EPA/Clemens Bilan)