Britek milliói vannak már elmaradva a rezsiszámlák befizetésével

Közel tizenegymillió ember, azaz minden ötödik felnőtt már elmaradt legalább egy rezsiszámla befizetésével az Egyesült Királyságban.

A téli gázszámlák még meg sem érkeztek, de máris 10,9 millió embernek, vagyis a brit felnőttek 20 százalékának van hátraléka az elszálló energiaárak miatt a Money Advice Trust pénzügyi tanácsadó jótékonysági szervezet által készített jelentés szerint.

Az Opinium piackutató cég kétezer fős felméréséből kiderült, a britek 40 százaléka csökkentette az összes alapvető kiadásait és korlátozta az autóhasználatot, valamint minden kilencedik ember küszködött az elmúlt időszakban élelmiszer-vásárlási nehézségekkel. A megkérdezettek közül 7,7 millióan személyes tárgyakat adtak el, hogy ki tudják fizetni a számlákat – számolt be a Sky News.

A brit kormány a megélhetési válság fő okozóira, a gáz- és villanyszámlákra októbertől ársapkát vezet be, a kutatás szerint azonban az energiaköltségek olyan mértékben növekedtek, hogy már most is milliók számára megfizethetetlenek a rezsiszámlák.

Kilencből egy válaszadó mondta, hogy energiaszolgáltatója már olyan magasra emelte a havi díjat, amelyet nem engedhet meg magának, így hátraléka van. A segélyben részesülők a lakosság többi részéhez képest rosszabbul viselik az extra terheket, több mint kétszeresére, 45 százalékra emelkedett azok aránya, akiknek tartozásuk van ebben a csoportban.

A költségek ugrásszerű növekedésével párhuzamosan az adósság is nő az Egyesült Királyságban. Hitelkártyát március óta 2,1 millióval többen, összesen 15,3 millióan használnak a legszükségesebb termékek és szolgáltatások kifizetésére, és a jelzáloghitel-törlesztéssel küszködők száma is tovább emelkedett.

A brit kormányra most már egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy többet tegyen a hátralékosok támogatásáért és az alacsonyabb jövedelműek megsegítéséért – írta a Sky News.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: EPA/Adam Vaughan)