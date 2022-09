A síneken parkolt le a rendőr, a vonat a gyanúsítottal együtt gyűrte maga alá a járőrkocsit

Ideiglenesen felfüggesztették azt a coloradói rendőrtisztet, aki egy vasúti átjáróban hagyta a járőrautóját, benne a letartóztatott gyanúsítottal, és az érkező vonat összeütközött a tilosban álló járművel – írja a New York Post.

