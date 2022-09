Traktorral gázolták halálra a behajtók az adós várandós lányát

A 22 éves, két hónapos terhes Monika Kumari mezőgazdász édesapja 2018-ban kölcsönt vett fel a Mahindra Finance nevű pénzügyi vállalattól, hogy traktort vásárolhasson magának a Dzshárkhand állambeli Hazaribaghban – számolt be róla az Independent.

Az elmúlt hat hónapban azonban a koronavírus-járvány miatt a férfi nem várt anyagi nehézségekbe ütközött, így nem tudta tovább törleszteni a kölcsönt. A vállalat ezért úgy döntött, hogy lefoglalja a traktort, ezért el is küldte a behajtóit a férfi birtokára.

“What’s the cost of two human lives?”asks farmer Mithilesh Mehta whose pregnant daughter was mowed down by @MahindraFin recovery agents. “It is Rs 10,000,”he said. Kindly answer this father @anandmahindra and tell him what IS the cost of two human lives?https://t.co/pJHHIudExf

— Rohini Singh (@rohini_sgh) September 19, 2022