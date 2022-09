Szijjártó: Egy újabb szankciós csomag tovább mélyítené a válságot Európában

Szó sem lehet nyolcadik szankciós csomagról, már az eddigiek is több kárt okoztak Európának, mint Oroszországnak – jelentette ki Szijjártó Péter New Yorkban. A miniszter kiemelte: mára a büntetőintézkedésekről minden kétséget kizáróan kiderült, hogy azok nem érték el a céljukat. Ennek ellenére Brüsszelben még mindig vannak, akik újabb szankciókat akarnak. Szakértők szerint télen a saját választóik kényszeríthetik véleményük megváltoztatására a felelőtlen uniós politikusokat – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Szijjártó Péter: El kell felejteni az Oroszország elleni nyolcadik szankciós csomagot Egy újabb szankciós csomag tovább mélyítené a már így is jelentős válságot Európában – erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter azt mondta: a szankciókról minden kétséget kizáróan kiderült, hogy súlyosabb gazdasági hatásai vannak, mint a háborúnak. Miközben Oroszországot nem viselik meg annyira, mint Európát. „Fejezze be az EU minden olyan intézkedésnek a kilátásba helyezését, ami az energiaellátási válságot még mélyíti, még súlyosbítja, mert jól látszik, hogy mindig amikor energiaszankciókról beszélünk, amikor az energiaellátást veszélyeztető intézkedésekről beszélünk, az már önmagában növeli az árakat, és minden ilyen árnövekedés az európai emberek, az európai vállalkozások számára jelent óriási terhet” – fogalmazott Szijjártó Péter. Az Európai Unió a háború kitörése óta hét szankciós csomagot fogadott el Oroszországgal szemben. Korlátozták az orosz bankok működését, tiltólistára helyeztek orosz politikusokat, továbbá megtiltották a szén-, a vas-, az acél- és a fatermékek importját is. De megtiltották az orosz nyersolaj behozatalát is az Unióba. Kapcsolódó tartalom Szijjártó Péter: A narratívák versenyét Európa már régen elveszítette a világban a világ többi részét nem érdekli, hogy pontosan mi okozza a negatív hatásokat, csak véget akarnak vetni ezeknek – mondta a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Ennek az lett az eredménye, hogy Európában rekordméretű infláció tombol, és soha nem látott energiaválság alakult ki. A gáz ára például a nyolcszorosára, az áramé pedig háromszorásra nőtt egy év alatt Európában. Az európaiak egyre nagyobb megélhetési válsággal szembesülnek: több helyen komoly problémát okoz a rezsi kifizetése. Eközben Moszkva nemhogy a szankciókat, de még a világpiacon tomboló magas árakat sem igazán érzi meg. A háború kitörése óta erősödött az orosz gazdaság: csak energiaexportból 158 milliárd euró bevételük volt, 30 éve nem volt ilyen kevés munkanélküli, az infláció a nullához közelít, a rubel pedig 5 éves csúcson van. A szankciós politika kudarca ellenére több európai politikus még mindig nem tett le a folytatásról. A finn miniszterelnök például a múlt héten követelt újabb embargót Oroszországgal szemben. Minél nagyobb hatást érünk el a szankciókkal, annál drágább lesz Oroszország számára a háború folytatása – mondta akkor Sanna Marin finn miniszterelnök. Kapcsolódó tartalom Maradnak a szankciók, és új kötelező migrációs paktumot akar Von der Leyen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszélt továbbá az Európát sújtó energiaválságról és egy új, kötelező migrációs paktum elfogadásáról is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arról beszélt: a szankciók maradnak. Szerinte az Európát sújtó energiaválságért és a magas inflációért nem a büntetőintézkedések, hanem Oroszország a felelős. A magyar álláspont a kezdetektől következetes: nem engedhető meg, hogy a magyar emberek fizessék meg a háború árát.