Szabadon bocsájthatják az ámokfutót, aki 14 évesen végzett az osztálytársaival

Feltételesen szabadlábra helyezhető Michael Carneal, aki 25 évvel ezelőtt, 1997. december 1-jén tüzet nyitott osztálytársaira a Kentucky állambeli Paducah-ban, a Heath középiskolában – tájékoztat a New York Post.

A fiú ezután eldobta a fegyvert és megadta magát az iskola igazgatójának.

Kentucky high school shooter Michael Carneal up for parole 25 years after bloodbath https://t.co/6w3LiAyOSQ pic.twitter.com/ktrd9JUg3k

— New York Post (@nypost) September 17, 2022