Rekordszinten nőttek az árak Németországban, ismét utcára vonulnak a németek

Rekordszinten nőttek a termelői árak Németországban. A szövetségi statisztikai hivatal szerint augusztusban – éves szinten – meghaladta a 45 százalékot az áremelkedés. A legnagyobb mértékben továbbra is az energiaárak nőttek: 139 százalékkal. A földgáz ára 209, az áramé pedig 174 százalékkal nőtt egy év alatt. A drasztikusan megemelkedett rezsiköltségek miatt a németek október elejére tüntetéseket szerveznek Berlinben. A német jegybank közben azt írja: már látszanak a gazdasági visszaesés jelei, előrejelzésük szerint jelentősen csökkenhet az ipari termelés, az infláció pedig tovább nő majd – számolt be az M1 Híradó.

Komoly gazdasági visszaesés jön télen – közölte a német jegybank. Legújabb, szeptemberi jelentésük a korábbinál is borúlátóbb: az energiaválság miatt tíz százalék körüli inflációval számolnak és azzal, hogy tartósan csökken az ipari termelés. A Bundesbank szerint aggasztó a helyzet, az alapanyaghiány és a rezsiköltségek elviselhetetlen terhet rónak több ágazatra is. A bútor- és a vegyipari cikkek gyártása már most visszaesett.

Leállítják a termelést az első sörfőzdék – erről a német Bild írt. A napilap szerint országosan akadozik a szén-dioxid szállítás, anélkül pedig nem tudják megtölteni a palackokat. Két sörüzemnek ezért átmenetileg már le is kellett állítani a gyártást.

A kisebb vállalkozások is áldozatul eshetnek az energiaválságnak – erről a német gazdasági miniszter beszélt egy tévéinterjúban. Robert Habeck úgy fogalmazott: ezek a cégek nem csődölnek majd be végleg, de egy időre talán bezárnak.

„Kevesebbet vásárolnak az emberek, ezért csökken például a pékségek és virágboltok bevétele. Ez nem jelent csődöt, de előfordulhat, hogy átmenetileg be kell majd zárniuk”

– fogalmazott.

A német jegybank szerint feszült lesz a gázellátási helyzet is a következő hónapokban. Ezért a gázfogyasztás további csökkentését látják szükségesnek.

A Németországba irányuló orosz gázszállítás még mindig jelentősen elmarad a korábbiaktól. Augusztus végén karbantartási munkákra hivatkozva a Gazprom leállította az Északi Áramlat 1-es vezetéket, néhány nappal később Moszkva azt közölte: a szállítás addig nem tud újraindulni, amíg érvényben vannak a nyugati szankciók.

Egy Németországban élő nő az M1-nek arról beszélt, hogy duplájára nőtt a gázszámlája:

160 eurót, vagyis átszámítva csaknem 65 ezer forintot fizet havonta, pedig még nem is indult be a fűtési szezon.

A nő szerint előfordul, hogy órákig nincs villany, és olyankor a mobilszolgáltatás is szünetel.

„Nagyon félünk, a szankciók nem Oroszországot érintik, hanem minket, németeket. Már nem megy tovább, olyan magas áram-, és gázárakat kell fizetnünk. Mérhetetlenül megdrágultak. Félünk a számláktól, amiket nem tudunk kifizetni. A középosztály, a kisüzemek, a pékségek, hentesek, nekik fogalmuk sincs, miből fizessenek” – mondta Mari Schmitz de Bruijn.

Az elszabaduló energiaárak miatt október elejére Berlinben és több kisvárosban is tüntetéseket hirdettek különböző szervezetek. Már korábban is tartottak demonstrációkat a szankciók miatt, de most ismét utcára vonulnak.

„Hazánk nehéz időszak előtt áll” – hangsúlyozta Olaf Scholz német kancellár az elmúlt hónapokban többször is. Németország ennek ellenére továbbra is kitart az Oroszországgal szembeni szankciók mellett, és igyekszik megoldásokat találni az energiaválságra.

Csakhogy közben borulhat a német kormány téli energiaterve

– közölte a Világgazdaság. A portál a német környezetvédelmi minisztériumra hivatkozva azt írja: szivárgást észleltek egy bajorországi atomerőműnél, ezért az egyik reaktort le kell állítani. Ez nem veszélyezteti a biztonságot, de jelentősen megnehezítheti majd Berlin téli energiatervének a megvalósítását.

