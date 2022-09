Hajtóművet szerelt az energiaválság a milliárdos szekerére, még Jeff Bezost is megelőzte

A széntermeléssel, infrastruktúrával és hőerőművi energiatermeléssel foglalkozó vállalkozásokat magában foglaló Adani Group 60 éves indiai elnöke vette át Jeff Bezostól a második helyet a világ leggazdagabb embereinek listáján. A Forbes szerint Gautam Adani 155,5 milliárd dolláros valós idejű nettó vagyonnal rendelkezik – számolt be az Independent.

In our journey to be the world’s largest Green H2 player, the partnership with @TotalEnergies will fundamentally shape market demand. Our ability to produce the world’s least expensive electron will lead to us producing the world’s least expensive Green H2. pic.twitter.com/ZfwjVuxXJH

— Gautam Adani (@gautam_adani) June 14, 2022