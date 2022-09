Európába vándorol a gáz, ezért az Egyesült Államok lakossága is megérzi az európai energiapolitika hatását

Az Amerikai Egyesült Államokban is drasztikus mértékű drágulásra számíthatnak a lakosok a fűtési szezonban. A The Wall Street Journal több energiaszolgáltatót is megkeresett, akik egyöntetűen arra figyelmeztettek, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb mértékű drágulása tapasztalható az energia előállításában. A szakértők megjegyezték, hogy a háború hatása jelentősen felverte a gáz világpiaci árát, eközben pedig az Egyesült Államok jelentős mennyiségű cseppfolyós gázt szállít a krízisbe jutott Európának, ami az amerikai ellátásban okoz hiányt. Mint írták, már jelenleg is minden hatodik amerikai család befizetési gondokkal küszködik az energiaszámlák terén, ami pedig súlyosbodni fog az idei szezonban.

„A földgáz ára idén több mint kétszeresére emelkedett az ukrajnai háború következtében kialakult globális ellátási hiány miatt, és várhatóan hónapokig magasan marad az árszint, mivel a fűtési szezonban energiára lesz szükség a háztartások fűtéséhez” – erről írt a The Wall Street Journal (WJS) amerikai lap hétfőn. A cikk az Energy Information Administration (EIA) előrejezlseire hivatkozva azt írta: idén 7,5 százalékkal drágább lesz a lakossági áram kilowattóránkénti ára az USA-ban, mint a tavalyi év azonos időszakában, ami 14,8 cent / KWh-t jelent.

Az EIA előrejelzése szerint idén rekordszintű gázfogyasztás várható Amerikában, mivel az energiatermelők az ellátási korlátok és a szénerőművek kivezetése miatt csak korlátozott mértékben lesznek képesek a szén alapú termelésre.

A Wall Street Journal arra is rámutatott, hogy az amerikai háztartások energiaellátását tovább nehezíti, hogy az orosz–ukrán háború miatt energiaválságba került Európai Unió. „A villamosenergia-árak az Egyesült Államok számos területén megugrottak a földgáz ára miatt, mivel az exportőrök rekordmennyiségű gázt szállítanak az ellátási hiánnyal küzdő Európába.” A lap emlékeztet: a csővezeték-kapacitások korlátozottsága és az Oroszországgal szemben alkalmazott megszorításokat szorgalmazó befektetők miatt a földgáztermelők sem növelték olyan mértékben a kitermelési kapacitásaikat, hogy enyhítsék a nyomást.

A Wall Street Journal idézte az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatalának jelentését is: „Idén augusztusban 15,8 százalékkal növekedett a villamosenergia-árindexe az USÁ-ban az előző év azonos időszakához képest” – írták, ami 1981 óta a legnagyobb mértékű emelkedést jelenti. A portál arra is kitért, hogy New England régiója a leginkább érintett a gázellátás-hiány problémájában. Kiemelték, hogy bár nagymértékben fektettek megújuló energiaforrásokba, a projektek egy része egyelőre nem működik, így továbbra is jelentősen támaszkodnak a földgázra az áramtermelésben. „A régió korlátozott vezetékkapacitással rendelkezik, és nagy mennyiségben importál cseppfolyósított földgázt, amely az európai kereslet miatt kisebb kínálattal rendelkezik” – hangsúlyozta a WJS.

Kapcsolódó tartalom

Az energiaválság hatását tapasztalják Massachusetsben és New Hampshire-ben is a lakosok. Az Eversource Energy közüzemi vállalat mintegy négymillió elektromos és földgáz fogyasztót szolgál ki Connecticutban, Massachusettsben és New Hampshireben, a múlt hónapban pedig soha nem látott mértékű áremelést hajtott végre New Hampshire-ben. Az árak több mint kétszeresére, körülbelül 10,67 centről 22,57 centre emelkedtek kilowattóránként, és januárig ezen a szinten maradnak – fejtette ki a WJS. A portálnak nyilatkozó James Daly, az Eversource elemzője elmondta, hogy a New Hamshireben tapasztalt drágulást a helyi szabályozás is gerjeszti, mivel megkövetelik a vállalatoktól, hogy ritkábban kössenek szállítási szerződést, mint más államokban.

Az elemző kiemelte, hogy a nagykereskedelmi villamosenergia-árak 2020 óta nagyjából háromszorosára nőttek, és a kereslet csúcsidőszakaiban elérik a 130 dollárt megawattóránként. „Még mindig látjuk az ukrajnai háború hatásait a cseppfolyósított földgáz árára, és ez kihat a téli ellátási helyzetünkre” – tette hozzá.

A New hampshire-i fogyasztókkal foglalkozó ügyvédi hivatal munkatársa, Donald Kreis arról számolt be a WJS-nek, hogy az utóbbi időben megugrott a lakossági megkeresése száma. A régióban élő fogyasztók jelentős része aggódik, hogy képes lesz-e fizetni az energiaárakat az idei fűtési szezonban. „A földgáz és a fűtőolaj szállítás költségei is megugrottak, így a hidegebb időszakra drágult a lakásfűtés, az emberek pedig nagyon idegesek” – tette hozzá Kreis.

Mintegy 35 százalékos drágulást jósol az idei fűtési szezonra az amerikai háztartások számára a NEADA (National Energy Assistance Directors Association). A szervezet szerint ez 1202 dollárt jelent az előző két szezonhoz képest. „Valószínűleg sokkoló hatás lesz a fogyasztókra nézve” – tették hozzá.

A szövetség szerint a korlátozott jövedelemmel rendelkező családok számára ez nagyon jelentős teher, mert alapvetően hosszú ideje megfizethető energiához jutottak az amerikai háztartások. Mark Wolfe, a csoport ügyvezető igazgatója elmondta, hogy becsléseik szerint már nagyjából minden hatodik amerikai családnak elmaradásai vannak a közüzemi számlák befizetésében.

A Duke Energy Corp. egy észak-karolinai székhelyű közüzemi vállalat, amely hét állam egyes részein szállít villamos energiát és földgázt, a közelmúltban figyelmeztette a lakossági ügyfeleket Floridában, hogy januártól átlagosan 13 százalékos áremelkedésre számítsanak. „A földgáz azonnali árai nagyon ijesztőek” – mondta Nelson Peeler, a Duke átviteli és üzemanyag-stratégiáért felelős alelnöke. Hozzátette: ilyen magas árak mellett az energiaköltség a havi számla legalább 30 százalékát teheti ki. Louisianában, ahol az energiatermelés erősen a földgáz felé hajlik. Az államot durva viharok is sújtják, amelyek miatt a szolgáltató helyreállítási költséget is felszámít a károk fedezésére.

Kapcsolódó tartalom

A WJS-nek nyilatkozó szakember arra is emlékeztetett: a különösen meleg június és július miatt az emberek a szokásosnál többet használtak a légkondicionálást. „Nemcsak magasabbak voltak a díjaink a magas földgázárak miatt, hanem a felhasználás is magasabb volt” – mondta Phillip May, az Entergy Corp. louisianai üzletágának vezérigazgatója. „Ez egy olyan időszakban jön, amikor magasabb élelmiszerárakat és magasabb benzinárakat látnak” – tette hozzá.

A WJS hozzátette: Louisianában az Entergy gázszolgáltató havonta számolja el az áremelkedést, tehát az ügyfelek a földgáz árának tavaszi növekedését a júniusi számlákban érezték meg. „Louisiana azonnal látta a gázárak hatásait, gyorsabban, mint bármely más állam, de ezek az árváltozások minden államban jelentkeznek” – mondta Philp May a WJS-nek. A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy az állami közüzemi hatóság jelentése szerint az Entergy árai 91 százalékkal emelkedtek júliusban a tavalyi év azonos hónapjához képest. Összességében pedig mintegy 38 százalékkal emelkedtek a számlák.