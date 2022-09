Egyre rosszabb a helyzet a zombori befogadóközpontban

A tél közeledtével egyre kritikusabb a helyzet a zombori befogadóközpontban. Túlzsúfolt sátorvárossá alakult a migránsok lakta terület. A helyiek szerint az ott tartózkodó, főleg fiatal férfiaknál fegyver is van. Ausztriában is egyre rosszabb a helyzet. A burgenlandi–magyar határon gyakran kell intézkedniük a rendvédelmi hatóságoknak – számolt be az M1 Híradó.