Autista fiával is végzett az anya, mielőtt öngyilkos lett

Szörnyű tragédiáról számoltak be a lapok Angliából. Egy nő megölte autista fiát, majd saját életét is kioltotta. A két holttestre a rendőrség bukkant rá, amely jelenleg is nyomoz az ügyben.

A 30 éves portugál származású nő három éve lakott az észak-angliai Leeds Holbeck városnegyedében. A szomszédok elmondása szerint a nő súlyos depresszióban szenvedett, a fia zavara pedig egyre több nehézséget okozott neki. „Még nem fogtuk fel, ami történt. Hallottuk, hogy nehezen birkózott meg a kisfiával, de sosem gondoltuk volna, hogy bántaná. Magába zárkózott, valójában senki sem ismerte közelebbről. Azt sem tudjuk, hogy megkapta-e a lelki segítséget, amire szüksége volt” – fogalmazott az egyik szomszéd. Desperate mum ‘struggling to cope’ killed son, 10, before taking her own life, neighbours fear https://t.co/8Zg6tmTEy4 — Uber Turco (@CAdabag) September 18, 2022 A rendőrök megerősítették mindkét gyilkosságot, a módját azonban nem közölték. „A hivatalos azonosítás még nem zárult le, az anya és fia halálának körülményeit még vizsgálják, de a rendőrök nem keresnek más személyt az esettel kapcsolatban” – közölte a rendőrség. A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Police.hu) Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!