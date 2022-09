Apja pisztolyával lőtte fejbe magát a másfél éves kisfiú

Az ügyben nyomozó ügyészség szerint a tragédia a család otthonában történt. A kisfiú a 24 éves édesanyjával és a 30 éves édesapjával feküdt az ágyban, majd egy idő múlva lemászott és elhagyta a szobát – írta a Crime Online.

Kisvártatva lövés dördült el, a nő és a férfi azonnal kirohant a szobából, a látványtól pedig teljesen ledöbbent. A kisfiút egy vértócsában fekve találták meg, nem lélegzett.

St. Louis toddler ‘woke up first and got the gun.’ Grandpa details boy’s last moments. https://t.co/uqJMg9vQaR

— St. Louis Post-Dispatch (@stltoday) September 2, 2022