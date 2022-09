A transznemű egészségügyi szövetség már korhatár nélkül is elvégezne nemátalakító beavatkozásokat

Gendertébolyda kifutóval: lángoszlopként vezetné a nemváltoztató gyerekeket Noella, a tízéves transzmodell

A világ legfiatalabb transzmodellje először New Yorkban mutatkozott be a kifutón, de szeptemberre a párizsi divathétre is meghívást kapott. A szintén transznemű szülők által nevelt kiskorú manöken úgy érzi: példakép lehet minden gyerek számára, szerinte ugyanis transzneműnek lenni csodálatos.