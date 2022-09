Zavargásokba fulladt a fejkendő viseletének hiánya miatt őrizetbe vett lány temetése Iránban

A fiatal nő sajtóértesülések szerint pénteken hunyt el, csupán néhány nappal azután, hogy a keddi őrizetbe vételkor szemtanúk szerint a rendőrök megverték őt a rendőrautóban, majd kómába esett.

A teheráni rendőrség tagadta, hogy közrejátszott volna Amini halálában. Közlésük szerint a nő hirtelen szívelégtelenségben hunyt el.

Police clash with people protesting the murder of Zhina Amini in Sanandaj

