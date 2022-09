Téglával támadt a majmokra, amit cserébe kapott, egy életre megemlegeti

Nem nézte jó szemmel egy férfi Uttar Pradesh államban, hogy egy majomcsapat a háza tetején ugrándozik, ezért felkapott pár téglát a földről, és a hívatlan vendégek felé hajította őket – írta a Mirror.

A férfi tette azonban felbosszantotta az állatokat, vadul ugrálni kezdtek egyik háztetőről a másikra. Egy óvatlan pillanatban az egyik majom akkora lendülettel vetette magát a férfira, hogy az a földre esett.

Monkey takes man down with Stone Cold Stunner after he threw rocks at his mates 💪https://t.co/s0wa714vfP pic.twitter.com/bBB7o1y1TF

