Rendkívül súlyos a közműszolgáltatók helyzete Németországban

Mközben Németországban a rendkívül magas gáz- és villamosenergia-árak családokat sodornak megélhetési válságba, aközben a közműszolgáltatóknak is egyre nagyobb gondot okoz az energiaválság megoldása, és már fizetési nehézségekről számolnak be.

Az európai földgázpiac továbbra is feszült, és máris újabb viharfelhők gyülekeznek Németország felett. Az országban uralkodó helyzetről a német Focus Online közölt összeállítást.

A cikben megszólaltatot fiatal családapa elmondta, nagyon ijesztő a jelenlegi helyzetük, a legrosszabb esetben akár a házukat is elveszíthethetik. Augusztusban a közüzemi szolgáltató 1200 eurót (485.000 forint) kért tőlük a villany, és a gázszámla kifizetésére.

A Focus kiemeli, hogy az előbbi példa már nem egyedi eset, sőt ez már inkább az új normalitás Németországban. A családok mellett pedig egyre nehezebb helyzetbe kerülnek az őket ellátó közüzemi vállalatok is. Az olyan nagy gáz importőrök után, mint Uniper vagy a lipcsei székhelyű VNG, már a városi székhelyű közműveket is pénzügyi nehézségek fenyegetik, ezekből körülbelül ezer található Németországban.

Az Önkormányzati Vállalkozások Szövetsége – VKU – máris csődhullámra figyelmeztet, és tárgyalásokat sürget.

„Megegyezésre van szükség a szövetségi és a tartományi kormányok között az önkormányzati közműszolgáltatók likviditási problémáiról és egy mentőháló létrehozásáról” – mondta Ingbert Liebing vezérigazgató a Reuters hírügynökségnek.

Lipcsében már lépéseket is tett a helyi kormányzat, a város nemrég jelentette be, hogy mivel egyre nagyobb nyomás nehezedik a városi közműszolgáltatókra az energiaár robbanás miatt, ezért számukra egy 400 millió euróig terjedő ideiglenes hitelkeretet biztosít.

Az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy a közműszolgáltatók részben tőzsdéről szerzik meg az energiahordozókat, ez viszont rendkívüli módon megdrágítja a beszerzéseket, nemcsak a piaci ár, miatt, hanem a tőzsdei kereskedésre jellemző különböző biztosítékok és egy egyéb plusz kiadások miatt is.

A Focus online-nak Mirko Schlossarczyk, egy berlini székhelyű, energiaipari kérdésekre szakosodott független tanácsadó cég tanácsadója elmondta, „a 20 eurós villamosenergia- és a 10 eurós megawattórás gázárak mellett általában nem jelentett gondot a letét vagy a fedezet biztosítása” – a tőzsdei ügyletekhez. A megemelkedő enerigaárakkal ugyanakkor ezek biztosítása is nehezebbé vált. És már a likviditását is veszélyezteti a szolgáltatóknak bizonyos helyzetekben – tette hozzá. Ausztriában például Wien Energie – bécsi közműszolgáltató – akkora bajba került, hogy végül egy kétmilliárd eurós állami kölcsönnel kellett megmenteni.

De Németországban is súlyos a helyzet.

A Handelsblatt információi szerint több önkormányzati közműszolgáltató is fizetési nehézségekkel küzd. Schlossarczyk kiemelte, ez nem rémhírterjesztés, hanem a jelenlegi helyzetben teljesen valós félelem.

A politikusok ugyanakkor mindenképpen érdekeltek abban, hogy valahogy életben tartsák ezeket a szolgáltatókat, ugyanis túl sok minden függ tőlük az önkormányzati közszolgáltatások terén – állította a szakértő.

A nürnbergi N-ERGIE nevű szolgáltató is üdvözölte a mentőcsomagokra vonatkozó felhívást. Úgy fogalmaztak, „annak érdekében, hogy Németországban továbbra is garantálni lehessen az ellátás biztonságát, kifejezetten támogatjuk a VKU azon követelését, hogy a mentőhálót haladéktalanul ki kell terjeszteni az összes energiaszolgáltatóra.” Az N-ERGIE közleménye is kiemeli, hogy a megemelkedett energiaárak miatt nekik is meg kellett növelni pénzügyi tartalékaikat.

MVV Energie AG vállalat szerint a válság mát túlmutat csupán a cégek túlélásén, és a családok megélhetésén. Ők egyenesen arra figyelmeztettek, hogy:

„Az egész német demokratikus társadalom hatalmas kihívásokkal néz szembe. Minden társadalmi és politikai szereplőnek együtt kell működnie, hogy tompítsa a háború gazdasági következményeit.”

Stadtwerke München, müncheni közműszolgáltató közleményében habár gazdaságilag stabil vállalatként írják le magukat, hozzáteszik, hogy az energiapiacok jelenlegi helyzete, a kereskedelmi piacokon tapasztalható szélsőséges áringadozásokka együtt, nagy kihívást jelent számukra is.

A kölni Rehin Energie is kifejtette közleményében, hogy az energiapiacok nagyon változékony helyzete miatt az energiabeszerzés számos pénzügyi kockázattal jár, amelyeket kezelni kell.

A bizonytalanság valószínűleg nem fog csökkeni. Senki sem tudja megmondani, hogyan alakul majd a helyzet Németországban. Schlossarczyk úgy fogalmazott a Focus Online-nak, hogy: