Összeütközött két repülő, senki sem élte túl

Hárman meghaltak, miután két kisrepülő összeütközött a levegőben, a coloradói Longmont felett szombat reggel – írja a New York Post.

3 dead after two small planes collide in mid-air in Colorado https://t.co/dfg93lO8gr pic.twitter.com/1pcwJ79Kti

— New York Post (@nypost) September 18, 2022