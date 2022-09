Először hullott hó a mostani szezonban Ausztriában. Az ország nyugati részén fekvő Vorarlberg tartományt szombat reggelre borította be a csapadék, kisebb fennakadásokat okozva a közlekedésben. A szomszédos Svájc hegyeiben pedig már 1200 méteres magasságban is hó lepte be a lejtőket, pedig a hét elején még szokatlanul meleg volt az alpesi országban – hangzott el az M1 Híradójában.

Megérkezett a hó az Alpokba Nagy örömmel vetették bele magukat a hógolyó-csatába a gyerekek Lech településen. Ausztria legnyugatibb tartományában, Vorarlbergben szombat reggelre lepte be ismét az utcákat a hó, ebben a szezonban először. Nagy pelyhekben hullott a csapadék a hegyi felvonóknál is, a turisták nagy örömére. Az Alpokban nem ritka a szeptemberi havazás, így a helyieket nem érte teljesen váratlanul. A szomszédos Svájc hegyeiben is havazott, így a hóhatár 600 méterrel lejjebb került és már 1200 méteres tengerszint feletti magasságban is fehér lepel borítja a tájat. A lehűlés hirtelen érte el az alpesi országot, a hét elején ugyanis az alacsonyabban fekvő városokban, például Genfben és Zürichben még megközelítette a 30 fokot a hőmérséklet. Szerdán azonban több, mint tíz fokot hűlt a levegő. Míg a síközpontokban örülnek a hónak, addig az autósoknak gondot okozhatnak a csúszós hegyi utak, ezért a svájci hatóságok fokozott óvatosságot kérnek a sofőröktől.