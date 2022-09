Hidegvérrel lőtték le a rablók a hét hónapos terhes eladónőt

Tragikus véget ért egy rablótámadás egy várandós nő számára Brazíliában.

Két fegyveres tört be egy ruhaboltba tíz nappal ezelőtt az észak-brazíliai Manausban. Az üzletben ketten dolgoztak, egy 40 éves férfi és egy 50 éves, hét hónapos terhes nő – számolt be róla a The Sun.

A férfi azonnal berohant az illemhelyre, hogy elbújjon, a nő a pult mögé húzódott, onnan könyörgött az életéért. Mivel azonban a fegyveresek nem szólaltak meg, a nő azt hitte, hogy elhagyták a boltot, ezért előbújt.

Horror moment robbers shoot dead pregnant woman after bursting into shop https://t.co/XzkF7bvdNt — The Irish Sun (@IrishSunOnline) September 18, 2022

Ám ekkor az egyik tolvaj célba vette őt a fegyverével. A nő tovább könyörgött, de a rabló kétszer is rálőtt, mielőtt társával együtt elmenekült az üzletből. A bolt előtt tüzet nyitottak egy másik szemtanúra is.

Nem sokkal később megérkeztek a mentők, akik a sebesült nőt kórházba vitték. Az orvosok mindent megtettek, de az életét már nem tudták megmenteni.

A kisbabát sürgősségi császármetszéssel a világra segítették, a koraszülés komplikációi miatt azonban nem sokkal később meghalt.

A rendőrség speciális egysége nyomozást folytat az elkövetők ellen. A fegyveresek személyazonossága és a bűncselekmény indítéka egyelőre ismeretlen.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: MTI)