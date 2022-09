Földcsuszamlás sodorta el a buszt, kilencen meghaltak

Kilenc ember életét vesztette egy földcsuszamlás okozta buszbalesetben Costa Ricában, mintegy 70 kilométerre San Josétól szombat este – tájékoztatott a Reuters.

Bus crashes in Costa Rica, nine dead and 55 rescued https://t.co/Nrx9HmwQrt pic.twitter.com/QCyU3i9drN

