Négymillió embert szólítottak fel Japánban, hogy hagyják el otthonaikat, mert egy tájfun óránként 180 kilométeres sebességgel csapott le a szigetország partjaira. Akár 50 centiméter csapadék is lezúdulhat a távol-keleti országra. Vasárnap estig kétszázezer háztartás maradt áram nélkül. A hatóságok szerint súlyos árvíz is várható. A vihar várhatóan keddig eléri a fővárost, Tokiót is. A szupertájfunná minősített szélvihar lehet az utóbbi évtizedek legpusztítóbb vihara – számolt be róla az M1 Híradója.

Lecsapott a szupertájfun Japánra



