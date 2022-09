Gendertébolyda kifutóval: lángoszlopként vezetné a nemváltoztató gyerekeket Noella, a tízéves transzmodell

A világ legfiatalabb transzmodellje először New Yorkban mutatkozott be a kifutón, de szeptemberre a párizsi divathétre is meghívást kapott. A szintén transznemű szülők által nevelt kiskorú manöken, akinek a gyermeke erőszakos átformálása ellen tiltakozó biológiai apját eltiltották a láthatástól, úgy érzi: példakép lehet minden gyerek számára, szerinte ugyanis transzneműnek lenni csodálatos. Noella McMaher meghökkentő története elsősorban azoknak ajánlott, akik a genderizmus vadhajtásának vagy fikciónak tartják a kiskorúak nemváltoztatását.

„Klassz érzés, hogy így neveznek. Ez is azt mutatja, hogy valójában milyen vagyok, ezáltal azt is meg tudom mutatni másoknak, még a gyerekeknek is, hogy transzneműnek lenni nem rossz dolog” – nyilatkozta a Chicagóból érkezett tízéves transznemű modell, Noella McMaher. Februárban Noella a transzneműek számára ruhákat gyártó cég, a Trans Clothing Company divatbemutatóján sétálgatott a kifutón, a napokban pedig az ő fellépése nyitotta meg, majd zárta a Renacio ruhamárka show-ját. „Jó volt valami újat csinálni, mivel általában csak végigvonulok a kifutókon. Ezúttal egy történetet mesélhettem el” – mondta a modell. A Reuters szerint Noella egyelőre nem tudja, felnőttként mivel akar foglalkozni, ám azt elárulta, rövid távú tervei között szerepel, hogy nagy nyilvánosság előtt végigsétálhasson a párizsi divathét kifutóján. Erre jó esélye van, a szeptemberi eseményen való szereplére ugyanis felkérést kapott. A bejegyzés megtekintése az Instagramon trans* clothing (@transclothingcompany) által megosztott bejegyzés A Reuters beszámolója szerint a kiskorú modell aktivistaként azt szeretné elérni, hogy az emberek elfogadják: a transzgyerekek nem különböznek más kiskorúaktól. Noella szülei, Dee és Ray McMaher feladatának tartja a fiatal modell támogatását álmai megvalósításában, amihez az is hozzátartozik, hogy Noella a transzgyerekek érdekében is felszólal. „Az a tény, hogy Noella aktivista akar lenni, és elérhetővé akar válni más transzgyerekek számára, nagyon fontos egy olyan világban, azaz pontosan a jelenlegi politikai légkörben, ahol annyi minden dolgozik ellene és a hozzá hasonló gyerekek ellen” – fogalmazott a szintén transznemű biológiai anya. A 35 éves Dee McMaher ma „transz férfiként” azonosítja magát, és Noellát hatalmas inspirációnak tartja az átalakulásához. A sajtónak korábban azt is kifejtette: „Noella nagyon szókimondó és elképesztően jó szószólója a többi transzgyereknek. Nagyszerű dolog, hogy az egész világon láthatóvá teszi a transzneműeket és megmutatja nekik, hogy transznak lenni csudálatos”. Dee „felesége” szintén „nem binárisként” azonosítja magát: a 32 éves Ray nőként született, aztán meggondolta magát. Kapcsolódó tartalom Tiltakoznak a transzgender Barbie baba ellen Továbbra is gyűjti az aláírásokat a transzgender Barbie piacra dobása elleni petíciójához a CitizenGo keresztény szervezet. A Noella McMaher karrierjét kezdetektől nyomon követő bulvársajtó beszámolói szerint a kisfiú alig múlt kétéves, amikor először jelezte szüleinek, hogy lánynak érzi magát. A transznemű szülők innentől lelkesen támogatták és egyengették gyermekük útját vágyott nemi identitásának kiteljesedésében. Négyévesen már kislányként ment óvodába, hatévesen az új identitására igazították az okmányait – köztük a születési anyakönyvi kivonatát is –, tízévesen pedig, immár a divatipar kedvenceként már milliókat keresett a New York-i divathéten. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Noella 🏳️‍⚧️ (@thenoellabella) által megosztott bejegyzés A kisfiú átformálása ellen egyedül Noella biológiai apja tiltakozott hevesen attól kezdve, hogy fiát „erőszakosan kislányruhába kezdik öltöztetni”. Ám a kisfiút négyévesen elvitték egy genderklinikára, ahol azt erősítették meg, hogy a gyerek készen áll a transzneműségre. A biológiai apát ezután jogi úton eltiltották a gyermekétől. Az amerikai médiumokban nem említett chicagói természettudós apa, Timothy McCord a brit Daily Mailnek korábban elmondta: évek óta nem látta a gyermekét, de továbbra is úgy gondolja, hogy ebben az életkorban nem lehetnek a gyerekek transzneműek, csak a szülők kívánságára változtatják meg a nemüket. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: EPA/Eva Plevier)