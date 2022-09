Tovább fosztogatják a bankfiókokat Libanonban, hogy pénzükhöz juthassanak

Újabb bankfiókokat raboltak ki Libanonban pénteken csalódott betétesek, hogy pénzükhöz juthassanak.

A közel-keleti országban 48 óra leforgása alatt összesen hét bankfiókot ért támadás. A sort az a nő nyitotta, aki szerdán egy játékpisztollyal és tíz társával együtt tört be az egyik bejrúti bankfiókba, hogy rákbeteg testvére gyógykezelésére vehessen fel 13 ezer dollárt a saját számlájáról.

Sikeres akciója valóságos lavinát indított el, mivel ő is tagja a magát „méltatlankodó betéteseknek” nevező csoportnak, amely a közösségi médiában is közvetítette a betörést. Szerdán a libanoni főváros egy másik bankfiókját is támadás érte: az ott követelőző férfit a libanoni hírügynökség jelentése szerint letartóztatták.

Pénteken három újabb támadás történt Bejrútban és környékén, két bankrablást pedig a déli országrészben követtek el.

A fővárosi elkövetők közül az egyik egy vadászpuskával fenyegetőző fiatalember volt, aki 20 ezer dollárral távozott.

Egy üzletemberként bemutatkozó férfi, Abed Szubra újságíróknak azzal indokolta tettét hogy noha 200 ezer dollár van a számláján, a 200 dolláros havi kivételi limit miatt nem tud fizetést adni alkalmazottainak, és ő sem tud megélni. A bankfiók előtt, amelyből el akarta rabolni a pénzét, kaotikus jelentek játszódtak le, miután a spontán összegyűlt emberek neki szurkoltak és azt kiáltozták, hogy „élni akarnak jogaikkal”.

A főváros déli részén egy másik bankfiókban elfogtak a rendőrök egy erőszakoskodó férfit, a fővárostól 40 kilométerre délre fekvő Gazíjében pedig egy apa és fia tört be egy pénzintézetbe. Nekik 19 200 dollárt sikerült kikövetelniük, miután benzint locsoltak szét és fegyverrel fenyegették meg a fiókvezetőt. A pénzt a kijáratnál átadták valakinek, majd a betétes megadta magát az épület előtt várakozó rendőröknek.

Az AFP hírügynökség úgy tudja, hogy egy másik dél-libanoni bankfiókban egy nyugalmazott katonatiszt hat embert ejtett túszul. Az események hatására a libanoni belügyminiszter rendkívüli ülésre hívta össze a rendfenntartó erőket, a bankszövetség pedig úgy döntött, hogy jövő hétfőtől szerdáig valamennyi libanoni pénzintézet zárva lesz.

A banki ügyfeleket támogató érdekvédők időközben újabb nyilatkozatban biztosították támogatásukról az elkövetőket, hangsúlyozva, hogy „tovább küzdenek az igazságtalanság és az elnyomás ellen.”

Libanonban sok ezer ember nem tud hozzájutni a bankban tartott megtakarításaihoz. A Világbank (IMF) értékelése szerint ennek oka, hogy egyes bankok vezetői a politikai elittel részben összejátszva hűtlen kezelést követtek el, és az új betétesek pénzéből fizették ki a régieket. A rendszer három évvel ezelőtt összeomlott, gazdasági és pénzügyi válságba taszítva az amúgy is eladósodott közel-keleti országot.

A válság következtében a libanoni lakosság mintegy 80 százaléka él szegénységben a becslések szerint. A nemzeti valuta mintegy 90 százalékkal leértékelődött, és a bankok továbbra is szigorúan korlátozzák az állampolgárok által felvehető készpénz mennyiségét.