Többen meghaltak az eső okozta árvíz miatt

Mindössze két-három óra leforgása alatt 400 milliméter eső esett az Adriai-tenger partján fekvő térségben, a víz Ancona város és a környező települések utcáit teljesen ellepte. Ludovico Caverni, Serra Sant’Abbondio polgármestere a rádiónak adott nyilatkozatában földrengéshez hasonlította a jelenséget.

A közösségi médiában megosztott felvételeken a mentőcsapatok csónakokkal próbálják kimenekíteni az embereket Senigallia városában.

Stefano Aguzzi, Marche régió katasztrófavédelmi vezetője elmondta, az előrejelzések nem mutattak ilyen erősségű felhőszakadást.

Nei primi 7 mesi del 2022 sono 132 gli eventi estremi avvenuti in Italia, superando la media annuale dell’ultimo DECENIO.

Non si può più parlare di tragedia quando non si fa nulla per invertire la rotta

Un pensiero alle vittime ❤️#Senigallia #Marche pic.twitter.com/iy0Nt7L2tG

