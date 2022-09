Szikláknak csapódott és a mélybe zuhant egy terepjáró, hárman szörnyethaltak

Az autóban két arizonai turista, a 28 éves Diana Robles és a 60 éves Ofelia Figueroa-Perez, valamint az autó sofőrje, a 72 éves Don Fehd utazott – írja a New York Post.

3 killed after Jeep falls off Colorado cliff during off-roading tour https://t.co/QiK5J5dFSH pic.twitter.com/MGdjrUNrcX

— New York Post (@nypost) September 15, 2022