Szerb elnök: Az igaz barátok a nehéz időkben is egymásra támaszkodnak

Az igaz barátok a nehéz időkben is egymásra támaszkodnak, Szerbia és Magyarország pedig mindenképpen igaz barátai egymásnak – hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb elnök pénteken Belgrádban, miután kitüntette Orbán Viktor miniszterelnököt.

A két politikus közös sajtótájékoztatóján a szerb államfő megtisztelőnek nevezte, hogy Szerbia legmagasabb rangú elismerését adhatja át a magyar kormányfőknek a két ország kiemelkedően jó baráti és testvéri kapcsolatainak kiépítéséért és megerősítéséért.

Aleksandar Vucic köszönetet mondott Orbán Viktornak azért is, mert folyamatosan dolgozik a két ország kapcsolatának javításán, amely ennek köszönhetően egyre jobb, és jelenleg történelmi csúcson van. Kiemelte: Szerbia hálás Magyarországnak, és kiemelten a magyar miniszterelnöknek azért, mert mindig mindenhol nyíltan és egyértelműen támogatja Szerbiát, akkor is, ha az európai integrációról, akkor is, ha regionális vagy kétoldalú kérdésekről van szó.

A szerb elnök kitért arra is, hogy az igaz barátok a nehézségek közepette mutatkoznak meg, és Magyarországnak akkor is volt ereje Szerbia mellé állni, amikor könnyebb lett volna hátat fordítani neki. „Ezért Magyarország biztos lehet abban, hogy Szerbia mindig igaz barátja marad, és támogatni fogja” – húzta alá a szerb államfő.

Aleksandar Vucic kitért arra, hogy a két ország kapcsolatai és közös eredményei lenyűgözőek, ez ugyanakkor arra is kötelezi a feleket, hogy a jövőben óvják és ápolják ezt a barátságot, és továbbra is a két fél stratégiai kapcsolatának és együttműködésének a fejlesztésén dolgozzanak.

A szerb államfő azért is köszönetet mondott Magyarországnak, mert megengedte, hogy Szerbia gázt tároljon a magyarországi tározókban. „Ezekben a nehéz időkben mindenki csak a saját maga érdekeit nézi, Magyarországnak viszont arra is volt ereje, hogy segítse Szerbiát abban, hogy nyugodtabb és melegebb telet biztosíthasson állampolgárai számára” – húzta alá.

Aleksandar Vucic végül leszögezte, biztos abban, hogy Orbán Viktor a kitüntetés nélkül is tovább dolgozna a két ország jóllétéért. Úgy fogalmazott: Hunyadi János és Hunyadi Mátyás óta nem volt jobb barátja Szerbiának Orbán Viktornál.