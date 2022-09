Pánikba estek a rajongók, tűz ütött ki a népszerű zenekar koncertjén

Tűz ütött ki a népszerű amerikai együttes, a Panic! At The Disco minnesotai koncertjén szerda este.

Lángba borult a színpad a Panic! At The Disco szerdai koncertjén St. Paulban – írja a New York Post.

A tűz a színpad egyik sarkában ütött ki, amit a zenekar tagjai azonnal nem észleltek, a pánikba esett rajongók viszont addig kiabáltak, amíg az egyik háttérmunkás egy poroltóval el nem oltotta a felcsapó lángokat.

It’s not a Panic at the disco concert unless the pyro machine catches fire #panicatthedisco pic.twitter.com/GCaw78sNbF — Rust (@purplecoati) September 15, 2022

„Nem is Panic! At the Disco koncert lenne, ha nem gyulladt volna ki a pirotechnikai gép” – írta az eset kapcsán egy rajongó.

A tűz nem szakította meg a koncertet, a zenekar tagjai folytatták az előadást, az incidens során senki sem sérült meg.

