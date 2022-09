Kínai tőke árasztja el a Szilícium-völgyet

Áramlanak a kínai tőkebefektetések a szilícium-völgyi kockázatitőke-alapokba. Mindez arra utal, hogy a politikai és nemzetbiztonsági kockázatok ellenére a Kína és az Egyesült Államok között fennálló gazdasági kapcsolatok továbbra is jelentősek – írja egy friss gazdasági jelentésre hivatkozva a The Wall Street Journal (WSJ). Mindeközben kiszivárgott: az USA Kínára is kiterjesztené a szankciókat.