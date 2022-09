Százszor szúrta halálra, mielőtt kivette a méhéből barátnője a kisbabáját

Taylor Rene Parkert 2020-ban tartóztatták le az Egyesült Államok közép-nyugati részén fekvő Oklahomában, miután a 21 éves, hét és fél hónapos terhes Reagan Simmons Hancockot a házában száz késszúrással meggyilkolta, a koponyáját összezúzta egy kalapáccsal, majd egy szikével kimetszette a méhéből a kisbabáját – írta a People.

A nő az újszülöttel autóba ült, majd elhajtott a helyszínről. A rendőrök azonban nem sokkal később gyorshajtáson kapták és leállították. Parker azt hazudta nekik, hogy nem sokkal korábban az út szélén szülte meg gyermekét, akinek azonban időközben leállt a légzése. Hogy még hitelesebbnek tűnjön, a méhlepényt a nadrágjába tömte.

Prosecutors say Taylor Rene Parker, who pleaded not guilty to capital murder and kidnapping, killed Regan Simmons-Hancock and cut her unborn child from her womb, not because she wanted a baby but to keep her boyfriend. https://t.co/2eLNxcXsTX

