Friss sírt talált a saját telkén, nem tudják, kit rejt a koporsó

Egy texasi nő telket vásárolt egy temető szomszédságában, Houston közelében, és amikor egyszer kilátogatott, friss földhalmot talált – írja a Fox News.

A Harris megyei seriff hivatala szerint a temető dolgozói nem hibáztak, és a telken sírkövet sem találtak.

„A temető szóvivője közölte, hogy minden parcellát számon tartanak” – tájékoztatott ki Ed Gonzalez seriff. „Úgy véljük, hogy a “feltételezett koporsót” 2021 novemberében temethették el. Lehetséges, hogy valaki engedély nélkül és a hozzátartozók tudta nélkül ásott sírt a területen” – tette hozzá.

DIGGING FOR CLUES: It appears someone has been visiting the unmarked grave. https://t.co/pGMNSjOTxW pic.twitter.com/czumCrXKQb

— Fox News (@FoxNews) September 14, 2022