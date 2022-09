A britek többsége úgy látja, hogy a szankciós politika miatt szinte minden elviselhetetlenül drága

Ársapkát vezet be októbertől a gázra és a villanyra a londoni kormány. A briteknél ugyanis – az energiaválság miatt – elszálltak a rezsiköltségek. A vállalkozások már azt tervezték, hogy a téli hónapokban bezárnak. A britek többsége ráadásul úgy látja: az Oroszország elleni szankciók visszafelé sültek el, és a szankciós politika lehet az oka annak, hogy minden szinte elviselhetetlenül drága – hangzott el az M1 Híradójában.

Ársapkát vezet be a londoni kormány a villany- és a gázszámlákra

Hideg télre készültek az Egyesült Királyságban. A brit országos energiafelügyeleti hatóság úgy tervezte: 80 százalékkal megemeli a rezsiköltségeket októberről. Ezt a vállalkozások és az emberek sem tudnák kifizetni. A segélyszervezetek ezért megkongatták a vészharangot.

„Az emberek a hideg lakásokban nem csak mentálisan betegszenek meg, hanem a testük sem bírja a hideget. Az országban évente eddig tízezer ember halt meg saját hideg otthonában, ez a szám most jelentősen emelkedni fog” – mondta egy brit segélyszervezet képviselője, amikor kiderült: drasztikusan drágulhat a fűtés.

Egy átlagos brit háztartás tavaly 1200 fontot, azaz félmillió forintot fizetett csak rezsire évente. Októbertől mindez 3500 fontra, vagyis 1,6 millió forintra emelkedett volna évente.

Múlt héten azonban az új brit kormány úgy döntött: befagyasztja a háztartási energiaárakat. A következő két évben 2500 fontnál, vagyis 1,1 millió forintnál nem lehet több a háztartások rezsikiadása évente.

A londoniak az M1 riporterének azt mondták: bíznak abban, hogy a kormány megfelelően kezeli az energiaválságot és az inflációt, ami 40 éve nem volt olyan magas, mint most.

„Remélem a kormány nem hagyja magára a szegény embereket és a kisvállalkozókat. Én egy 80 éves kisvállalkozást működtetek az apámmal együtt. Meg kell védeniük ezeket a kisvállalkozásokat, mert Angliában, az Egyesült Királyságban ezek jelentik a vérkeringést, ezek a legnagyobb munkáltatók, és mindenki rendesen adózik” – mondta egy férfi.

A londoni kormány árplafonja mindenkire: a vállalkozásokra és a családokra is érvényes. A brit vendéglátók, a pékek és a cukrászdák ugyanis kilátásba helyezték, hogy télen bezárnak, mert nem fogják tudni kitermelni a villany- és a gázszámláikat.

Az Egyesült Királyságban egyre többen látják úgy, hogy az Oroszország ellen bevezetett gazdasági szankciók visszafelé sültek el, aminek az árát most Európa fizeti meg.

Az egyik legnagyobb brit újság, a The Sun egyenesen úgy fogalmazott: nem az oroszok, hanem a brit lakosság fizeti a háború és a miatta bevezetett szankciók árát.

Hozzátették, hogy amíg a rezsi és az élelmiszerárak a szigetországban elszálltak, addig Oroszországban csökkentek az emberek kiadásai.

A brit ársapka most egy időre egyhíti a lakosság terheit, de a Bank of England előrejelzése szerint a brit gazdaság még idén recesszióba süllyed, és 2023-ban is ott marad. Ez pedig újabb kihívásokat jelent.

