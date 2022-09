Sztrájkkal fenyegetőznek a vasutasok Amerikában – Élelmiszer, gyógyszer és a karácsonyi ajándékvásárlás is veszélybe kerülhet

Hiány lehet az alapvető élelmiszerekből, gyógyszerekből, és még a karácsonyi ajándékvásárlás is veszélybe kerülhet az Egyesült Államokban, ahol a vasutasok sztrájkkal fenyegetőznek. Csütörtök éjfélig kell a vasútvállalatoknak és a szakszervezeteknek megállapodniuk a bérek emeléséről. Ha ez nem sikerül, akkor a vasutasok beszüntetik a munkát – számoltak be róla az M1 Híradóban.

A teljes amerikai gazdaságot fenyegeti a bejelentett vasutassztrájk

Több száz vagon: konténerek ezrei, nyersanyagok és áruk milliói fordulnak meg nap mint nap a Los Angeles-i vasútvonalakon. Ez az amerikai gazdaság érrendszere. Ha elvágják, teljes iparágak és gazdaságok vérezhetnek el.

A szakadás napokon belül bekövetkezhet: a tehervasutak harmada eshet ki a forgalomból, vérrögökként torlódva fel a pályaudvarokon, ha a szakszervezetek és a vasúttársaságok nem egyeznek meg csütörtök éjfélig.

Ha ez bekövetkezik, 60 ezer vasutas sztrájkolhat, ami napi kétmilliárd dollár kárt okozhat az amerikai gazdaságnak, tovább tüzelve az amúgy is rekordmagas inflációt.

Az érdekképviseletek hónapok óta a vállalatok tárgyalóasztalánál ülnek, azonban ezidáig nem sikerült megállapodniuk a vasutasok által várt magasabb bérekről és az elbocsátások beszüntetéséről. A szakszervezeti vezetők azt mondják: nem maradt más lehetőségük, mint a munkabeszüntetés.

Sőt, az egyik mezőgazdasági szervezet jelezte: van olyan vasúttársaság, amely már csütörtöktől, a tervezett sztrájk előtt egy nappal sem vesz feli tőlük a terményszállítmányt.

A vakvágányra futott tárgyalások a Fehér Ház figyelmét is felkeltették. Washington figyelmeztet: a leállás a teljes gazdaságot megbénítaná, akár a karácsonyi bevásárlást is. Sőt, a globális élelmiszer-ellátási láncra is hatással lehet.

Az amerikai kormány vészforgatókönyvvel is számol: a létfontosságú szükségleti cikkek szállítását igyekszik folyami-, légi és közúti fuvarozókkal biztosítani. A Fehér Ház szerint az alapvető élelmiszerek, a gyógyszerek és a műtrágya olyan kiemelt szükséglet, aminek semmi és senki nem korlátozhatja a szabad mozgását.