Magyarország elítélése mellett voksolt a magyar baloldal az Európai Parlamentben

Azt hiszem, aki elolvasta Gwendoline Delbos-Corfield képviselő asszony jelentését, a maradék illúziójukat is elvesztették az Európai Parlamenttel kapcsolatban – fogalmazott Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője a szerdai vita után egy videóbejegyzésben. A politikus kiemelte, hogy a vitában rengeteg olyan állítás hangzott el a baloldal részéről, amelyek köszönőviszonyban sem voltak a valósággal.

Győri kiemelte, hogy a föderális Európa jövőképét ellenző politikusok kiálltak Magyarország és a magyar kormány mellett. Arról is beszélt, hogy a vita időzítése nem véletlen, mivel az Európai Bizottság és a magyar kormány közel van ahhoz, hogy lezárja a tárgyalásokat az úgynevezett feltételességi eljárásról, valamint a helyreállítási alapból járó források odaítéléséről.

„Az Európai Parlament ezt szeretné megakadályozni” – mondta a képviselő, aki videóüzenetében arra is emlékeztetett: az EU politikai szerve még akkor is Magyarországot támadja, amikor Európában háború van, és annak következményei mindenkit érintenek.

Annak dacára, hogy a baloldali sajtóban visszatérő és folyamatos hullámokat vető téma Magyarország és Lengyelország jogállamisági kérdése, a keddi vita ideje alatt szellős volt az Európai Parlament. A jelentést jegyző és annak vitáját felvezető Delbos-Corfield képviselőn kívül az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, Didier Reynders volt kötelezően jelen, valamint a baloldali képviselőcsoportok egy-egy megszólalója, az Európai Konzervatívok és Reformerek, az Identitás és Demokrácia tagjai, a magyar kormánypártok EP-képviselői, illetve a magyar baloldal EP-képviselőinek többsége, akik felszólalásaikban felkiáltójellel ismételték el a Delbos-Corfield-jelentés elmarasztaló állításait; igyekezték sulykolni, hogy az Orbán-kormány korrupt, és Magyarországon minden közpénz, így az uniós források is maradéktalanul a kormányközeli körökhoz vándorolnak.

‼️Brussels blackmails Hungary for not electing a left-wing government. Doing this while millions of Europeans suffer from unbearable energy prices caused by the sanctions is pure cynicism. Thank you @Jorgebuxade, @vilimsky, and @JPGarraud for making this clear. @Europarl_EN pic.twitter.com/B8rTkZNvpd

— Hidvéghi Balázs (@BalazsHidveghi) September 15, 2022