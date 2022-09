Kijevbe érkezett Ursula von der Leyen

A Twitteren közzétett bejegyzésében von der Leyen emlékeztetett arra, hogy ez már a harmadik kijevi látogatása az ukrajnai háború februári kezdete óta. A bizottság elnöke szerint azóta annyi minden megváltozott, Ukrajna ma már EU-tagjelölt állam.

Mostani látogatásán arról egyeztet Zelenszkij elnökkel és Denisz Smihal miniszterelnökkel, hogyan tudja az EU szorosabbra vonni a kapcsolatait az ukrán gazdasággal és az ukrán néppel az uniós csatlakozás előmozdítása érdekében – közölte Ursula von der Leyen.

🇺🇦 In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.

So much has changed.

Ukraine is now a 🇪🇺 candidate.

I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022