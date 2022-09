A magyar katonákat egyre inkább elismerik, munkájukra pedig egyre nagyobb szükség van

A magyar katonákat egyre inkább elismerik itthon, munkájukra pedig az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján is nagy szükség van – erről beszélt Kun Szabó István vezérőrnagy a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, a köztársasági elnök koszovói útjáról beszámolva. A vezérőrnagy elmondta: ahhoz, hogy Koszovóban a biztonság a mindennapi élet része legyen, szükség van a KFOR-erőkre. Novák Katalin köztársasági elnök pedig azért utazott a térségbe, hogy biztosítsa a katonákat arról, hogy Magyarország hálás a munkájukért – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Szükség van a magyar katonai erőre Koszovóban

A KFOR-misszióban szolgáló magyar katonák sorakoztak fel Koszovóban a köztársasági elnök előtt. Novák Katalin a honvédség főparancsnokaként üdvözölte őket. Megköszönte a szolgálatukat, majd arról beszélt, hogy a magyarok büszkék rájuk.

Jó hogyha tudják, hogy a magyar emberek ott vannak önök mögött teljes egészében, teljes létszámában. Hiszen akkor is itt lehetnének és akkor is szolgálhatnának, hogyha ez nem így lenne, hogyha győzködni kellene a magyarokat arról, hogy milyen nagy szükség van itt önökre, de éppen ellenkezőleg – fogalmazott a magyar köztársasági elnök.

Novák Katalin – kétnapos látogatásra – kedden érkezett meg Koszovóba. Először Vjosa Osmani köztársasági elnökkel találkozott, majd két koszovói katonai tábort is meglátogatott. Találkozott a Koszovóban szolgáló katonákkal is és belekóstolt a tábori életbe is.

A Novo Selo-i állománygyűlésén arról beszélt, mivel a Nyugat-Balkánon törékeny a béke és a biztonság, ezért különösen fontos feladatot teljesít a magyar misszió.

„A béke teremtéséhez és megőrzéséhez legalább akkora erő kell, mint egy háború megvívásához. Ezt az erőt tudják önök bizonyítani itt nap mint nap. És mi, magyarok egyre jobban értjük azt, hogy a béke előmozdításához és a béke megőrzéséhez milyen nagy erőre van szükség” – mondta Novák Katalin.

Koszovóban jelenleg mintegyötszáz magyar katona szolgál. A KFOR békefenntartó haderőnek most először magyar parancsnoka van, ilyenre korábban még nem volt példa.

A katonákat a köztársasági elnök mellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is meglátogatta. Azt mondta: a koszovói szolgálat jó lehetőség a magyar katonáknak.

„Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a magyar katonai kiválóság folyamatosan jelen legyen a KFOR ezen missziójában, ezen fogunk tevékenykedni, a magyar csapatok is elkötelezetten részei lesznek a KFOR békefenntartó erőknek, ez kifejezetten jó lehetőség is a magyar katonának, hogy a képességeit éberen tartsa” – fogalmazott a honvédelmi miniszter.

Koszovóban ahhoz, hogy a biztonság a mindennapi élet része legyen, szükség van a KFOR-erőkre – erről már az út után a Kossuth Rádióban beszélt Kun Szabó István vezérőrnagy. A köztársasági elnök főhadsegédje emlékeztett: a katonáknak legutóbb néhány hete kellett helyt állniuk, amikor Szerbia és Koszovó között ismét feszültté vált a helyzet.

Nem is olyan messzire kell visszaemlékezni: július–augusztusra, ebben a térségben egy elég komoly konfliktus kezdett kialakulni. Rendszám.. személyigazolvány.. bizonyára ismertek ezek a dolgok. Ennek a KFOR-nak, ennek a kontingesnek, pont ez a feladta. A biztonság, a belbiztonság, az ottani környzetnek a biztosítása. Úgyhogy rendkívül nehéz és kemény feladat volt, és ebben Kajári Ferenc vezérőrnagynak személyesen is nagyon nagy szerepe volt – mondta Kun Szabó István vezérőrnagy.

Hozzátette: a feszült időszakban a magyar parancsnok mindkét féllel tudott egyeztetni, közvetítő szerepet vállalt. A vezérőrnagy elmondta, hogy hamarosan ugyan parancsnokváltás lesz, de a parancsnokhelyettesi pozíciót továbbra is magyar tábornok fogja betölteni a KFOR-misszióban.