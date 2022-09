Pasinján: Több mint száz örmény katona esett el az Azerbajdzsánnal vívott harcokban

Karabahi konfliktus: Azerbajdzsán elismerte, lövésekkel provokálta ki Örményország válaszát

Az örmény hatóságok szerint eddig 49 katonájuk halt meg a támadásokban, míg az azeri oldal azzal védekezik, hogy őket is támadják, és halottjaik is vannak – számolt be az M1 Híradója.