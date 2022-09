Németországban menekültügyi csúcstalálkozót sürgetnek az új migrációs hullám miatt

A német tartományok többsége nem fogad több migránst, a politikusok menekültügyi csúcstalálkozót sürgetnek. A cél a migránsok koordinációja, mielőtt elszabadul a pokol.

A balkáni útvonal különösen érintett, innen jelentős mennyiségű ember érkezik Németországba olyan területekről, mint Szíria és Afganisztán – ez a két csoport a rossz integrációs teljesítményéről ismert.

A Németországba irányuló migráció idén 47 százalékkal nőtt, Ausztriában pedig a 2015-ös számokhoz hasonló a migránsok száma

– derült ki a Die Welt birtokába került kiszivárgott jelentésből.

A migráció ilyen drámai fokú emelkedése komoly terhet ró a német városokra. 16 tartományból 12 már blokkolja a további migránsok és többek között az ukrajnai menekültek befogadását.

Most a politikusok – például a Kereszténydemokrata Unióhoz tartozó Markus Lewe, Münster polgármestere is – menekültügyi csúcstalálkozót sürgetnek annak érdekében hogy a migránsok elosztása összehangoltan történjen.

Lewe szerint egy ilyen csúcstalálkozón kell megvitatni a migránsok igazságos elosztását. Úgy véli, hogy a szövetségi államoknak növelniük kell a befogadóképességüket, a kormánynak pedig a koordináció a feladata.

A polgármester jóslatai szerint „a következő télen számos városnak ismét hotelekben, tornatermekben kell majd elhelyeznie a menekülteket”.

Januárban 4400 ember lépett be illegálisan Németországba, ez a szám azonban hónapról hónapra folyamatosan emelkedett, júliusban már 6900 fő érkezett. Az idei év első felében több mint 36 ezer illegális határsértőt azonosítottak, amely 47 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A belügyminisztérium szóvivője elmondta, a legtöbb migráns a Balkánon keresztül érkezik Németországba. Ezek az emberek többnyire szíriai, afgán, török, iraki és tunéziai származásúak.

„A növekvő számok annak is köszönhetőek, hogy Európában tovább enyhültek a világjárvánnyal kapcsolatos beutazási korlátozások”

– közölte a belügyminisztérium.

A számok az EU külső határainál is emelkednek. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) belső elemzése szerint, amelyet a Welt am Sonntag is a rendelkezésére bocsátott, júliusban összesen csaknem 35 ezer tiltott határátlépést regisztráltak az EU és a schengeni külső határokon.

A menedékkérelmek száma is emelkedett az idén. Az uniós menekültügyi ügynökség (EUAA) adatai szerint 2022 első felében mintegy 406 ezer menedékkérelem érkezett az uniós országokba, ez a tavalyi év azonos időszakához képest 68 százalékos növekedést jelent.

Kiemelt kép: Az Európai Unió nyugati országaiba igyekvő illegális bevándorlók távoznak a Bosznia északnyugati részén, Bihács közelében lévő, a bevándorláspárti kormányközi Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) által bezáratott lipai befogadótáborból 2020. december 29-én. Hat nappal korábban a bezárás miatt néhány táborlakó felgyújtott több sátrat és konténert. (Fotó: MTI/EPA/Fehim Demir)