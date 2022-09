Német miniszter: Németországnak vezető katonai szerepet kell vállalnia, akár akarja, akár nem

A német Szabaddemokrata Párt a Zöldekkel együtt még több fegyvert küldene Ukrajnába

A Németországot kormányzó koalíció három pártja közül a Zöldek és a Szabaddemokrata Párt (FDP) még több fegyverrel támogatnák Ukrajnát, de vannak olyanok is, akik modern páncélosok küldését is szorgalmaznák – számolt be a német ARD híroldala.