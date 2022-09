Látványos rablás: egy tucat új Mustanggal száguldottak ki a gyárból

Elloptak egy tucat új Ford Mustangot a michigani Ford Flat Rock üzem parkolójából – tájékoztat a New York Post.

At least 12 new Ford Mustangs stolen from Michigan assembly plant https://t.co/RkxEuJcNWW pic.twitter.com/d1tspPChCs

— New York Post (@nypost) September 13, 2022