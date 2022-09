Karabahi konfliktus: Azerbajdzsán elismerte, lövésekkel provokálta ki Örményország válaszát

Az örmény védelmi minisztérium azt állítja, hogy kedd este óta több örmény városra is tüzérségi csapásokat mértek Azerbajdzsánból. Az azeri oldal szerint a támadás az örmény provokációra válaszlépés volt. Az örmény hatóságok szerint eddig 49 katonájuk halt meg a támadásokban. Az azeri oldalon azt állítják, hogy őket is támadják, és halottjaik is vannak – számolt be az M1 Híradója.

Az örmény védelmi minisztérium közzétett egy felvételt, amelyen azerbajdzsáni katonák láthatók, amint megsértik Örményország határát. Örmény jelentések szerint az azeri hadsereg katonái több örmény városra is tüzet nyitottak. „Drónokkal és földi nehéztüzérséggel támadják a városainkat. A katonáink felvették a harcot az ellenség erőivel, akik változatlanul próbálnak előretörni a határon” – mondta Aram Torosjan, az örmény védelmi minisztérium sajtófőnöke. Az azeri vezetés elismerte a támadást. Szerintük ezt az indokolta, hogy örmény hadsereg megpróbálta szabotálni az egyik ellátási útvonalukat. „Katonai állásaink folyamatos örmény tüzérségi támadás alatt állnak a határon. Katonáink haltak meg, és kár keletkezett az infrastruktúránkban” – fogalmazott az azeri védelmi minisztérium helyettes sajtófőnöke. Azerbajdzsán és Örményország között 2020-ban, több mint húsz év után éleződtek ki újra az ellentétek, a hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozó, azonban magát függetlennek tartó örmény többségű Hegyi-Karabah hovatartozása miatt. Kapcsolódó tartalom Hegyi-Karabah: Borrell az ellenségeskedés abbahagyására, a tárgyalások folytatására szólított fel A Hegyi-Karabahhal kapcsolatos több évtizedes konfliktus 2020. szeptember 27-én éleződött ki újra. Az azeri erők sikeres előrenyomulásának eredményeként sikerült területeket elfoglalniuk. A térségbe orosz békfenntartók vonultak be, nekik kellene szavatolniuk Örményország és a karabahi örmények biztonságát, a jóval erősebb azeri hadsereggel szemben. Az örmény kormányfő telefonon egyeztetett az orosz elnökkel, és arra kérte: tegyen eleget békefenntartói kötelezettségének, és garantálja Örményország biztonságát. „Negyvenkilenc katonánk halt meg az eddigi harcokban, de az áldozatok száma tovább nő. Azerbajdzsán szerint mi provokáltuk ki a támadást, de ez nem is állhatna messzebb a valóságtól. Le fogjuk leplezni a hazugságokat” – mondta Nikol Pasinjan örmény miniszterelnök. A Kreml szóvivője megerősítette a Vlagyimir Putyin elnök és az örmény kormányfő közötti beszélgetést. Állítása szerint az oroszok tervet dolgoznak ki a helyzet rendezésére. Kérdés azonban, hogy Oroszország mit képes tenni most, amikor a hadserege legnagyobb részét az ukrajnai háború foglalja le. Azerbajdzsán Ankara támogatására is számíthat, Törökország ugyanis a Kaszpi-tengerrel határos ország mellett foglalt állást. „Örményország újra és újra provokálja Azerbajdzsánt. Az előző esti is provokáció volt, amire szükséges választ kaptak azeri testvéreinktől. Az örmények meg kell tanulják a leckét” – mondta Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. Kapcsolódó tartalom Online csúcstalálkozót tart az ODKB az örmény–azeri harcok kiújulása miatt A tanácskozás Örményország kérésére ül össze. Az ENSZ, az Európai Unió és az Egyesült Államok nyugalomra szólította fel a feleket, és azt kérték, tárgyalásos úton rendezzék a konfliktust. A kiemelt kép illusztráció.