Egy furgonból lőtték le a mit sem sejtő tinilányt

A tragédia vasárnap este történt az Egyesült Államok nyugati részén található Philadelphia Frankford városrészében.

A 17 éves lányra és ismerősére egy szürke Dodge Challengerből nyitottak tüzet, amely melléjük hajtott az utcán. Az autóból összesen hat lövést adtak le a fiatalokra – számolt be róla a CBS News.

BREAKING: A 17-year-old girl walking her dog in the 5300 block of Horrocks Street in Frankford is dead after being shot. Shooter is not in custody. Awaiting further details. @CBSPhiladelphia

— Joe Holden (@JoeHoldenCBS3) September 12, 2022