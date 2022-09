Baseballütővel verhette halálra hatéves gyermekét az apa

Egy missouri férfit azzal vádolnak, hogy baseballütővel halálra verte 6 éves kislányát. A 37 éves Dustin L. Beechnert halált okozó gyermekbántalmazással vádjával tartják fogva a rendőrségen – számolt be a People.

Beechner, miután megérkeztek a rendőrök, a ház tetejére vezette őket, ahol a dokumentumok szerint egy fehér lepedőbe csavart gyermek holttestét találták meg. A kislányt a lányaként azonosította.

