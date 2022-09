Ausztrália amerikai B–21-es bombázókkal válaszolhat Kínának

A lap azt írja, hogy Richard Marles ausztrál védelmi miniszter augusztusban a The Australian című napilapnak adott interjúban utalt arra, hogy országa megvásárolhatja a még mindig fejlesztés alatt álló B–21-eseket.

Marles nyilatkozatában kifejtette, a lopakodók beszerzésének lehetőségét azért vizsgálják, hogy pótolják Ausztrália nagy hatótávolságú csapásmérő képességét, melyet 2010-ben veszített el az F–111C/G Aardvark repülőgépflotta kivonását követően. A védelmi tárca vezetője azt követően beszélt az ügyről, hogy Frank Kendall, az amerikai légierő minisztere kijelentette: az Egyesült Államok „hajlandó bármiről egyeztetni, ami az ausztrálokat érdekli, és amiben segíthet nekik”.

Az Asia Pacific Defense Journal azonban megjegyzi, hogy továbbra is az Egyesült Államok kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy engedélyezi-e Ausztráliának a B–21-es lopakodók beszerzését, ami azt tükrözi, hogy

A B–21-es a hidegháborús B–2 Spirit utódja, és célja, hogy fokozatosan kiváltsa az öregedő B–1 Lancer és B–52 Stratofortress bombázókat. A vadászgépet olyan speciális kialakítású szárnyakkal látták el, amelyek lehetővé teszik, hogy észrevétlenül, mélyen az ellenséges légtérbe hatoljon.

A Bloomberg szerint az Egyesült Államok várhatóan száz B–21-est telepít, melynek kifejlesztése, beszerzése és harminc évig tartó üzemeltetése 203 milliárd dolláros költséget jelent.

A stratégiai bombázók ausztráliai állomásoztatásának látszólagos előzményeként idén júliusban az amerikaiak B–2-es bombázókat küldtek Ausztráliába a két ország megerősített légi együttműködésének részeként – közölte korábban az ausztrál védelmi minisztérium a Janes című katonai kiadványnak.

Ez a húzás az Asia Times szerint annak tudható be, hogy az Egyesült Államok átcsoportosította erőit a térségben. Guamban egészen 2020 áprilisáig folyamatos volt a stratégiai bombázók jelenléte, az amerikai vezetés azonban valószínűsíthetően úgy vélte, hogy az ország már túlságosan sebezhetővé vált a kínai és észak-koreai rakétafenyegetésekkel szemben, ami veszélyezteti a szigeten lévő egységeket.

Az lap korábbi beszámolója szerint az Egyesült Államok csendes-óceáni katonai stratégiája abból indul ki, hogy Guamban mindig készen áll a hadműveletekre. Ezért Amerika számára észszerű, hogy csökkentse stratégiai bombázóinak számát a szigeten, és alternatív helyszíneket keressen számukra, de csak abban az esetben, ha nem állandó főhadiszállásokról van szó, mivel politikai és biztonsági szempontból aggályos, hogy bázisai szövetségesei területén legyenek.

Az üzlet mindkét fél számára előnyös lehet. Azzal, hogy az Egyesült Államok további B–21-eseket ad el az ausztráloknak, a repülőgépek gyártási költségeit is csökkentheti. Mindemellett Ausztrália úgy tekint a lopakodókra, mint rugalmas elrettentő lehetőségre a vadászgépekkel, tengeralattjárókkal és szárazföldi rakétákkal szemben.

Az Asia Times ugyanakkor hangsúlyozta, a B–21-es bombázók beszerzése mellett szóló érvek ellenére

Marcus Hellyer vezető védelmi elemző a The Strategist számára írt cikkében azt fejtegette, hogy a B–21-es – a B–2-es és az F–22-eshez hasonlóan – költség spirálba kerülhet, amelynek következtében lehetséges, hogy csökkenteni kell a tervezett darabszámot. Ha ez bekövetkezik, nem biztos, hogy az Egyesült Államoknak marad annyi tartalék bombázója, hogy Ausztráliának is szolgáltasson.

A másik oldalról, ha Ausztrália 12–20 darab B–21-es egységet vesz, akkor öt–hat éven keresztül évi öt–hat milliárd dollárt fordítana erre a célra, vagyis az ország védelmi felszerelésekre szánt költségvetésének a felét a bombázók emésztenék fel.

Ez ütközne az ország egyéb védelmi prioritásaival, például a hajóépítési programjával, amelyet az ausztrál kormány érinthetetlennek nyilvánított. A fent említett kétségek miatt az Asia Times szerint nehéz elképzelni, hogy Ausztrália megengedhetné magának a B–21-eseket a védelmi kiadások új, hatalmas mértékű növelése nélkül, ami viszont hosszú távon fenntarthatatlannak bizonyulhat.

Some more renderings of U.S. Air Force’s new B-21 Raider stealth bomber. #B21 pic.twitter.com/ADfRLDB5IR

— DefPost (@defpostmedia) January 31, 2020