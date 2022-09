Tízezer ember életét keserítette meg egy mókus

Csaknem 10 000 minneapolisi lakos maradt áram nélkül egy mókusnak köszönhetően, amely vasárnap okozott zűrzavart az áramkörökben – írja a The New York Post.

Squirrel to blame in temporary power outage in Minneapolis https://t.co/nMjYNgJWKH pic.twitter.com/eYvm5fdH4X

— New York Post (@nypost) September 12, 2022