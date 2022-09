Saját kenguruja végzett a nyugdíjassal, a mentősöket is sakkban tartotta a megvadult állat

Egy redmondi ingatlanához riasztották a mentőket vasárnap este, a 77 éves férfit egy hozzátartozója találta meg súlyos sérülésekkel – írja a The Guardian.

A man who may have been keeping a wild kangaroo as a pet has been killed by the animal in southwest Australia. Fatal kangaroo attacks in Australia are rare, with the last occurring reportedly in 1936. https://t.co/xfRBkhGnum

— The Associated Press (@AP) September 13, 2022