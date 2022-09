Nehéz politikai és diplomáciai feladatok elé néz III. Károly: a királynő halála után függetlenednének az egykori brit gyarmatok

III. Károlynak mihamarabb meg kell szilárdítania uralmát és elnyernie azt a szeretetet, amelyben alattvalói édesanyját is részesítették hetven éven keresztül. Az új uralkodó ugyanis nem kisebb feladat elé néz, minthogy megakadályozza az 56 tagállamból álló Nemzetközösség szétesését. Az egyes országok, mint Ausztrália, Kanada vagy Új-Zéland, már régóta tervezik, hogy a monarchiától elszakadva, államformájukat köztársasággá változtatnák, Erzsébet királynőhöz való hűségük azonban eddig megakadályozta őket abban, hogy lépjenek. A helyzet most azonban megváltozott: a köztársaságpárti hangok vélhetően minden eddiginél jobban felerősödnek majd.

Amikor Erzsébet királynő 25 évesen trónra lépett, a Brit Birodalom felett már kezdett eljárni az idő.

Most, amikor végső nyugalomra helyezik, a monarchia még mindig kontinenseken ível át, hatalma azonban már jóval kisebb, az alattvalók hűsége pedig leginkább önkéntes alapú. Halálakor Erzsébet királynő 15 ország államfője volt, ceremoniális államfője a sokkal kiterjedtebb Nemzetközösségnek, Kanadától Ausztráliáig, Jamaicától Ghánáig, Pakisztántól a Fidzsi-szigetekig 2,5 milliárd ember felett elnökölve.

De ahogy 70 éves fia, III. Károly átveszi a hatalmat, a kilátások, hogy ezt az óriási birodalmat egyben tartsák, elég borúsnak tűnnek – írja cikkében a Politico.

A gyarmatok, amelyek felett egykor a Windsor-ház uralkodott, ma a Nemzetközösség, 56 tagállam laza közössége, mely időnként profitál abból, hogy a brit államhoz tartozik.

Sokan azonban nyugtalanok, és a kormányaik által Erzsébetnek ígért hűségüket és tiszteletüket próbára teszi majd egy új uralkodó.

„Az ok, amiért olyan sok ország eddig a Nemzetközösség tagja maradt, az volt, hogy nem akarta megsérteni a királynőt” – mondta Elisabeth Braw, az American Enterprise Institute elemzőcég vezető munkatársa, akinek szakterülete az Egyesült Királyság.

„Az országok csak azért maradtak, államfői státuszban hagyva a királynőt, mert olyan nagy lojalitást éreztek a személye iránt”.

Az egyik legékesebb példa Ausztrália, ahol évtizedek óta érezhető a köztársaságpárti hangulat.

Bár az 1999-es népszavazás, amely arról szólt, elszakadjanak-e a monarchiától, elbukott. Most, hogy a királynő elhunyt, és helyébe a kevésbé népszerű III. Károly király lépett, Ausztráliában a népszavazás megismétlésére készülnek. Ez azonban rövid távon nem valószínű, mivel Albanese az év eleji választási kampányában azt ígérte, hogy második hivatali ciklusáig nem tart népszavazást a köztársaságról – feltéve, hogy megnyeri azt –, így a szavazás valószínűleg négy-öt év múlva lesz csak esedékes.

Ezt megelőzően az ausztrálok egy sokkal sürgetőbb kérdésről fognak szavazni: első ciklusában az Albanese-kormány ígéretet tett arra, hogy népszavazást tart a „hangot a parlamentnek” kérdéséről – egy olyan, az ausztrál alkotmányba beiktatandó testületről, amely lehetővé tenné az aborigin és Torres-szoros szigeteki lakosok számára, hogy tanácsokkal lássák el a parlamentet és a kormányt.

A szomszédos Új-Zélandon egy nemrégiben végzett közvélemény-kutatás szerint a többség a királynő halála után is a monarchiához való kötődés megtartását támogatja, bár Jacinda Arden miniszterelnök elismerte, hogy Új-Zéland valószínűleg „még az életében” köztársasággá alakul.

Kanadában Justin Trudeau miniszterelnök a királynő előtt tisztelgő beszédében úgy emlegette II. Erzsébetet, mint az „egyik kedvenc emberét”, de úgy tűnik, hogy a kanadaiak nem ugyanígy éreznek Károly iránt. Az Angus Reid Intézet 2021-es felmérése szerint a megkérdezettek mindössze 34 százaléka támogatná, hogy Károly király maradjon Kanada államfője.

A köztársaság felé mozdulás általános trend az egyes országokban, csak az kérdés, hogy mikor következik be.

Barbados 2021-ben lett köztársaság, és Andrew Holness jamaicai miniszterelnök az év elején, a királynő unokájának, Vilmos hercegnek a látogatásakor jelentette be, hogy országa szintén arra törekszik, hogy független országgá váljon.

A gyászidőszak – és a királynő iránti széles körű szeretet – átmenetileg lassítja a függetlenedésre való törekvéseket.

Tom Freda, a Polgárok a Kanadai Köztársaságért mozgalom igazgatója, nem kívánt nyilatkozni a következő lépésekről a királynő alig több mint egy hét múlva esedékes állami temetése utánig. A szervezet ugyanakkor közleményt adott ki, amelyben megjegyezte, hogy a királynő „hivatalosan is szimpatizált” a köztársasági érzelmekkel.

Az Új-zélandi Köztársaság kampánycsoport is hasonló álláspontot képvisel, nyilatkozatban fejezte ki részvétét a királyi családnak, és a temetésig nem kívánt további nyilatkozatot tenni.

Károly királynak hamar meg kell hát szilárdítania hatalmát, és el kell nyernie azt a szeretetet, amelyet édesanyja hét évtized alatt szerzett meg.

Vannak pozitív jelek is

A Nemzetközösségnek van egy várólistája, amelyen Dél-Szudán és Suriname is szerepel, mindkettő egykori brit gyarmat. A szövetséghez való önkéntes csatlakozás folyamata évekig is eltarthat, és magában foglalja azt is, hogy a királyt hajlandók legyenek elismerni a szervezet vezetőjeként.

A kritikusok azonban felhívják rá a figyelmet, hogy a csoport működését és a világszerte zajló programokat a tagállamok finanszírozzák, és ehhez az Egyesült Királyság 2020-ban mindössze 5 millió fonttal járult hozzá.

„A Nemzetközösség hasonlóan gondolkodó nemzetek közössége, olyan országoké, amelyek korábban a Brit Birodalom részei voltak” – mondta Braw. „Ez valójában a nemzetek közötti barátságok közössége. Az egyetlen anyagi haszon az, hogy felkérik őket, hogy vegyenek részt a Nemzetközösségi Játékokon.”

Ez volt az a közösség, amelyért a királynő szenvedélyesen rajongott, és egy 1953-as beszédében megfogadta, hogy „szívét és lelkét minden nap” a Nemzetközösségnek adja.

„Nem lehet eléggé hangsúlyozni a királynő jelentőségét a Nemzetközösség számára, életcéljává tette a támogatásukat” – mondta Sue Onslow, a Londoni Egyetem Nemzetközösségi Tanulmányok Intézetének igazgatója.

Patricia Scotland, a Nemzetközösség főtitkára csütörtöki beszédével tisztelgett a királynő előtt, megjegyezve, hogy Erzsébet 1971 és 2018 között mindössze egyetlen alkalommal hiányzott a Nemzetközösség kormányfőinek éves találkozójáról.

„A modern Nemzetközösségünk növekedése és vibrálása az ő érdeme, és elkötelezettségének, bölcsességének és vezetői képességének bizonyítéka” – mondta Scotland.

Az, hogy Károly király lett az utódja a Nemzetközösség ünnepélyes vezetőjeként, azonban nem volt automatikus.

A Nemzetközösség országainak vezetői 2018-ban hivatalosan elismerték őt örökösnek, miután a királynő kifejezte „őszinte kívánságát”, hogy ez bekövetkezzen.

Rabszolga-kereskedelem és egyéb vitás kérdések

Károlynak talán több sikere lesz a Nemzetközösség vezetésében, mint a köztársasági mozgalmak elhárításában, bár folyamatos nyomás nehezedik rá, hogy foglalkozzon a rabszolga-kereskedelem sötét örökségével számos korábbi gyarmaton.

A király az év elején Ruandában, a Nemzetközösség legutóbbi találkozóján beszédet mondott, amelyben kijelentette, hogy eljött az idő a rabszolgaság hatásainak megvitatására, és sajnálatát fejezte ki a gyakorlat miatt, de nem kért hivatalosan bocsánatot.

„Azt mondja, hogy erről nyílt és őszinte vitát kell folytatni, és ennek most van itt az ideje” – mondta Onslow. „Ezek nagyon fontos kérdések a Nemzetközösség országaiban, különösen a karibi tagországokban.”

Más, a Nemzetközösség számára kulcsfontosságú kérdésekben a király hangosabban lépett fel, különösen a környezeti fenntarthatóságot illetően, amely téma közel öt évtizede szenvedélyesen foglalkoztatja. Királyként azonban új pozíciójának részeként valószínűleg visszafogja majd retorikáját, azzal a céllal, hogy a királynő nyomdokaiba lépjen.

„Károly egy újabb királyi diplomata lesz”

– mondta Onslow.

De az idő majd eldönti, hogy messzire szakadt domíniumai készen állnak-e rá, hogy elfogadjanak egy új embert ugyanabban a koronában.

Kiemelt kép forrása: EPA/Neil Hall