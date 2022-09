Milliókkal távozott a mit sem sejtő sorsjegynyertes

A virginiai Jose Flores Velasquez a Virginia Lottery szerint a kaparós sorsjegyet kedden egy Annadale-i élelmiszerboltban vásárolta munka után – írta a USA Today.

Nagyon megörült, amikor meglátta, hogy nyert, mégha csak egy csekély összeget is, elmondása szerint ugyanis meg volt róla győződve, hogy 600 dolláros, körülbelül 240 ezer forintos nyeremény állt a jegyen.

Amikor megérkezett a lottótársaság ügyfélszolgálati központjába, tájékoztatták, hogy a szelvénye valójában sokkal többet ér, mint amire számított.

Imagine thinking you’ve won $600. How nice! What a treat! … And then discovering you actually won $1 MILLION!!! 😱https://t.co/8TlofjLt1s

— Virginia Lottery (@VirginiaLottery) September 7, 2022